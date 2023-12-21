مكتب ميقاتي: سليم اوضح موقفه وعبّر عن أسفه لسوء التفاهم الذي حصل سابقا

اعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان "ميقاتي اجتمع مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم ووزير الثقافة محمد وسام المرتضى بعد ظهر اليوم في السرايا، وجاء الاجتماع بناء لطلب الوزير مرتضى الذي اصطحب معه الوزير سليم".

ولفت الى انه "خلال الاجتماع أوضح الوزير سليم موقفه وعبّر عن أسفه لسوء التفاهم الذي حصل سابقا، مؤكدا احترامه الاكيد والدائم لمقام رئاسة مجلس الوزراء وتقديره لميقاتي وموقعه".

وتم البحث في الاوضاع العامة لا سيما الوضع جنوبا ووجوب التعاون ببن الجميع على تحصين الوضع الداخلي وعلى انتظام عمل المؤسسة العسكرية وفقا للقوانين والانظمة والاعراف.