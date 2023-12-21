"حزب الله": استهدفنا مستعمرتي المطلة ورموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية وأصابنا عددا من المباني السكنية فيهم

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وتأكيدا على قرارها بالرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي الغاشم على قرانا وأهلنا، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عصر يوم ‏الخميس 21-12-2023، مستعمرتي المطلة ورموت نفتالي(قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وأصابوا عددا من المباني السكنية فيهما".

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