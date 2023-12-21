دول أوروبية تصادر مخدرات بقيمة تفوق 100 مليون يورو

ابوظبي - سيف اليزيد - صادرت ألمانيا وفرنسا وهولندا، كميات كبيرة من المخدرات بقيمة إجمالية فاقت 100 مليون يورو.

في ألمانيا، صادر ضباط الجمارك كمية قياسية من مخدر الكبتاجون. حيث عثر على ما إجماليه 461 كيلوجراما من أقراص الكبتاجون تقدر بـ64,5 مليون دولار في الشهور الأخيرة، بحسب ما أعلنته إدارة مباحث الجمارك في مدينة إيسن بغرب ألمانيا ومكتب الادعاء العام في آخن اليوم الخميس.

وقالوا إن أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و45 عاماً، محتجزون الآن. والكبتاجون هو منشط صناعي من نوعية الأمفيتامين.

في فرنسا، أعلنت الجمارك ضبط ما يقرب من طن من صمغ القنب على متن شاحنة تحمل عبوات زيت دوار الشمس، إثر اعتراضها في جنوب غرب فرنسا.

وكانت كمية المخدرات، البالغة 987 كيلوغراما، مقسمة إلى 74 عبوة متطابقة، مخبأة داخل صناديق تحتوي على علب زيت، في مقطورة مركبة نقل ثقيلة كانت تنقل أيضاً "حلوى منتهية الصلاحية وتونة معلبة"، بحسب بيان أصدرته جمارك منطقة البيرينيه الشرقية.

وفُحصت الشاحنة السبت من جانب أحد الألوية في مركز بيرتوس الجمركي الحدودي.

تبلغ قيمة المضبوطات في هذه العملية، التي تمت باستخدام "كلب مدرّب"، "أكثر من 6,4 مليون يورو في سوق إعادة البيع غير المشروع" للمخدرات، بحسب المصدر نفسه.

بعد إحضاره بموجب مذكرة مثول فوري، حُكم على سائق الشاحنة الأربعاء بغرامة جمركية قدرها 1,974 مليون يورو، وبالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.يدورهم، عثر محققو الجمارك الهولنديون على 500 كيلوجرام من الكوكايين في ميناء مدينة روتردام، بقيمة نحو 37,5 مليون يورو (41 مليون دولار أميركي)، بحسب ما أعلنه مكتب الادعاء العام في روتردام مساء أمس الأربعاء.

يتردد أن المخدرات كانت معبأة في أكياس ومخبأة في براميل من المربى. وقد تم تدمير الكوكايين. وأوضح مكتب الادعاء أن الحاوية كانت قادمة من أميركا اللاتينية.