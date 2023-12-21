كم عمر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت الجديد؟

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي الجديد مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك عقب اعلان وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة .

ولد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 27 سبتمبر 1940 يبلغ من العمر ( 84 ) عاما وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم البلاد من 1921 وحتى وفاته عام 1950، وهو أب لـ12 ابنا.

دراسته:

درس الشيخ مشعل في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج فيها عام 1960. والتحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة آنذاك والتي تحولت في عهده إلى أمن الدولة برتبة عقيد في عام 1967 حتى عام 1980

كما كان رئيسا فخريا لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة (1973 ــ 2017م) وأيضا للجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي سنة 1979 إذ كان أحد مؤسسي الجمعية

مناصبه:

عين في 13 يناير 2004 من طرف الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. وشغل المنصب حتى توليه ولاية العهد في 7 أكتوبر 2020 بتزكية من الشيخ نواف الراحل.

في 15 نوفمبر 2021، ونظرا لظروفه الصحية، أصدر الشيخ نواف الأحمد الصباح أمرا أميريا بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لينوب عنه في ممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

ثناء توليه منصب (نائب رئيس الحرس الوطني) منح (وسام قائد جوقة الشرف) من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية. وفي عام 2016، سافر الشيخ مشعل إلى الخارج وخضع لـ"عملية ناجحة"، لم يكشف عن تفاصيلها.

وفاة الشيخ نواف الصباح:

في وقت سابق، قطع التلفزيون الكويتي برامجه لبث القرآن قبل أن يعلن الديوان الأميري ذلك، وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أشارت في وقت سابق إلى أن الأمير دخل المستشفى في نوفمبر إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، ثم أعلن لاحقا أن حالته مستقرة.

وسمي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام.

والشيخ نواف خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950

وتشهد الكويت أزمات سياسية متكررة، وتم حل البرلمان مرات عدة، وخلال 3 سنوات شكلت في البلاد 7 حكومات.