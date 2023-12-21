رغم مؤشرات عن اتفاق هدنة.. نتنياهو: لن نوقف الحرب وأمام حماس الاستسلام أو الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لن نوقف الحرب وسنقاتل حتى النصر وأمام حماس خياران الاستسلام أو الموت".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال خلال كلمة له، اليوم الخميس، " لن نسمح بظهور أي تهديد لنا مستقبلا لا حماستان ولا فتحستان".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليهم استهدفوا عدد من جنود الاحتلال في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، وتم قنص جنديين.

وفي بيان صدر عنها اليوم الخميس، قالت كتائب القسام: " تمكن مجاهدونا من استهداف عدد من جنود الاحتلال على آلية عسكرية في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، بقذيفة مضادة للأفراد بالتزامن مع استهدافها بقذيفة تاندوم وسقوطهم بين قتيل وجريح".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق، أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي فوق دبابة صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ومن ثم استهدافها بقذيفة "تاندوم" .

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الصفقة التي طرحها الاحتلال الإسرائيلي على حماس تتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة، مقابل إطلاق سراح أسرى بارزين.

وتابعت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين: "تتضمن الصفقة انسحابا جزئيا من بعض المناطق مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر، وإن تمت صفقة خلال الانتقال للمرحلة التالية فقد يتم تغيير ترتيبات عسكرية بغزة".

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: "لا مشكلة لدينا بربط حماس التغيير العسكري بالصفقة و اعتباره إنجازا".

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل اقترحت صفقة جديدة، للإفراج عن الرهائن لكن حركة حماس رفضت مناقشتها دون وقف كامل للعمليات العسكرية وإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين تصفهم بالخطيرين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.