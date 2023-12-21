جانتس: لا نية لدينا لوقف الحرب في غزة ومصير قادة حماس هو الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل القتال حتى نحقق أهدافهم.

وتابع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي الخميس: "سنواصل القتال في عمق غزة ولا نية لدينا لوقف الحرب، كما أنّ مصير قادة حماس الذين يرفضون إطلاق سراح المسنين والنساء والأطفال هو الموت".

وأشار عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس: "لا توجد نية لوقف الحرب وستستمر لأي وقت تتطلبه، وسنواصل الحرب حتى نزيل التهديدات القادمة إلينا من غزة".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا عدد من جنود الاحتلال في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، وتم قنص جنديين.

وفي بيان صدر عنها اليوم الخميس، قالت كتائب القسام: " تمكن مجاهدونا من استهداف عدد من جنود الاحتلال على آلية عسكرية في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، بقذيفة مضادة للأفراد بالتزامن مع استهدافها بقذيفة تاندوم وسقوطهم بين قتيل وجريح".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق، أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي فوق دبابة صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ومن ثم استهدافها بقذيفة "تاندوم".