رئيس جامعة السويس: دخلنا تصنيف الجامعات العربية AUR بالمركز 37 عربيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن دخول الجامعة تصنيف الجامعات العربية، لتحتل المركز 37 بين أكثر من 200 جامعة عربية.

وأوضح رئيس الجامعة أن التصنيف العربي للجامعات يعتمد على أربعة مؤشرات رئيسية تشمل التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والإبداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع، ويجري قياس كل مؤشر باستخدام تسعة معايير بأوزان تم اختيارها بعناية فائقة.

وأكد حنيجل أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الرقي بمستوى الجامعات المصرية لتكون على طريق التميز إقليميا ودوليا، فضلا عن الدعم المتواصل الذي تلقاه الجامعة ومختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

ووجه حنيجل التهنئة لكافة منسوبي الجامعة على هذه المكانة المتميزة، مؤكدا على أن هذا الإنجاز ما كان ليحدث لولا الإخلاص والتفاني في العمل الأكاديميي من كافة أبناء الجامعة، كما وجه الشكر للفائزين على ملف تصنيف الجامعة متمنيا للجميع دوام التقدم.

يهدف التصنيف إلى أن يكون مُحفزًا أساسيًا للأكاديميين إلى جانب جودة التعليم والبحث العلمي، ويركز التصنيف على أهمية تحول الجامعات إلى الجيلين الثالث والرابع للجامعات مع إدخال مؤشرين للعلم المفتوح من خلال توطيد العلاقات الدولية والتعاون مع المستفيدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع.