أبو عبيدة: دمرنا 720 آلية إسرائيلية بجانب عشرات القتلى من الجنود خلال 70 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، " العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة، ولا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة".

وتابع الناطق باسم كتائب القسام، خلال كلمة مسجلة له، "مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة، فبلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية".

وأضاف أبو عبيدة "لا يزال العدو يمارس جرائم الحرب منذ 76 يوما ولا يزال مجاهدونا يتصدون له".

وأكد أن مجاهدي القسام، تمكنوا من تحقيق أكثر من 15 عملية قنص ناجحة خلال الأسبوع الأخير، فإن العدو يبحث عن صورة للنصر والإنجاز فمرة يهدد باغتيال القادة ومرة يعلن عن كشف نفق".

وشدد الناطق باسم كتائب القسام، العدو يفشل في تحقيق أهدافه واستمرار العدوان لن يحرر الأسرى، وتحرير أسراه ليس له سبيل إلا بوقف العدوان.

وأوضح أن الاحتلال سبق له اغتيال القادة والمقاومين، و"لم يزدنا ذلك إلا عزما وإصرارا على الانتقام من جرائمه.

وقال نحيي المقاومين الذين يربكون العدو في جبهتي لبنان واليمن، ونشد على أيادي أبناء شعبنا في مواجهة هذه المحرقة الصهيونية النازية.