شاب ينهي حياته عن طريق الخطأ في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء تنظيفه السلاح خرجت طلقة أودت بحياته، في قرية حمرا دوم، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شخص بطلق ناري في قرية حمرا دوم، مركز نجع حمادي.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة وتبين مصرع "فوزي.ف"، يبلغ من العمر 22 عامًا، بطلق ناري أثناء تنظيف سلاحه.

في السياق حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات