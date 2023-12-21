اخبار العالم

بزعامة صيدلانية وصيدلي.. سقوط عصابة لتصنيع الأقراص المخدرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أوقعت مكافحة المخدرات بعاطل يصنع ويتاجر في الأقراص المخدرة بمنطقة الهرم.

التحريات بينهم أن المتهم بالاشتراك مع صيدلانية وصيدلي -يقيمان بمنطقة الزيتون- تخصصوا فى تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها عبر شبكة الإنترنت بمحافظتى القاهرة الجيزة.

بسقوط المتهمين الثلاثة، ضُبط بحيازتهم (3490 قرصا مخدرا - 281 لاصقا مخدرا - 1000 زجاجة لعقار مؤثر على الحالة النفسية -3500 قرص مؤثر - كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع - مبالغ مالية مقلدة - مبلغ مالى "متحصلات البيع" – سيارة – 5 آلاف قرص دوائى مهرب).

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا