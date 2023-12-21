بزعامة صيدلانية وصيدلي.. سقوط عصابة لتصنيع الأقراص المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أوقعت مكافحة المخدرات بعاطل يصنع ويتاجر في الأقراص المخدرة بمنطقة الهرم.

التحريات بينهم أن المتهم بالاشتراك مع صيدلانية وصيدلي -يقيمان بمنطقة الزيتون- تخصصوا فى تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها عبر شبكة الإنترنت بمحافظتى القاهرة الجيزة.

بسقوط المتهمين الثلاثة، ضُبط بحيازتهم (3490 قرصا مخدرا - 281 لاصقا مخدرا - 1000 زجاجة لعقار مؤثر على الحالة النفسية -3500 قرص مؤثر - كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع - مبالغ مالية مقلدة - مبلغ مالى "متحصلات البيع" – سيارة – 5 آلاف قرص دوائى مهرب).

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.