"ثلاثتهم قتلوا بنيران جيشكم".. المقاومة تبث فيديو جديد لأسرى إسرائيليين بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو لـ3 أسرى إسرائيليين لديها، بعنوان "ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم"، الفيديو الذي يتحدث عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية على أيد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الفيديو قالت كتائب القسام أنه رغم حرص المقاومة على الحفاظ على حياة الأسرى، لكن لا زال نتنياهو يصر على قتلهم، ونشرت الكتائب أسماء الأسرى الإسرائيليين الثلاثة وهم كلا من "إيليا توليدانو، نك بيزر، رون شيرمان".

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا عدد من جنود الاحتلال في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، وتم قنص جنديين.

وفي بيان صدر عنها اليوم الخميس، قالت كتائب القسام: " تمكن مجاهدونا من استهداف عدد من جنود الاحتلال على آلية عسكرية في منطقة مسجد فلسطين بمدينة غزة، بقذيفة مضادة للأفراد بالتزامن مع استهدافها بقذيفة تاندوم وسقوطهم بين قتيل وجريح".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في وقت سابق، أن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي فوق دبابة صهيونية في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ومن ثم استهدافها بقذيفة "تاندوم" .

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الصفقة التي طرحها الاحتلال الإسرائيلي على حماس تتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة، مقابل إطلاق سراح أسرى بارزين.

وتابعت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤولين: "تتضمن الصفقة انسحابا جزئيا من بعض المناطق مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر، وإن تمت صفقة خلال الانتقال للمرحلة التالية فقد يتم تغيير ترتيبات عسكرية بغزة".

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين: "لا مشكلة لدينا بربط حماس التغيير العسكري بالصفقة و اعتباره إنجازا".