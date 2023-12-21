شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تضامن النواب": استكمال الحوار الوطنى يساهم فى طرح جميع الرؤى والأفكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي فور فوزه بالانتخابات الرئاسية على أهمية استكمال جلسات الحوار الوطني، يؤكد مجددا على حرص القيادة السياسية على استمرار التشاور الفكري والمجتمعي فى قضايا الوطن.

وأضاف فتحي، أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق أقصى استفادة للدولة من الاصطفاف الوطني الذي نتج عن الانتخابات الرئاسية، وحالة الوعي التي يعيشها المصريون في الوقت الراهن، هذا الوعي السياسي الذي ترجمه الشعب المصري بالإقبال الكثيف في الانتخابات الرئاسية.

وأشار مقرر لجنة الشباب، إلى أن الحوار الوطني أثري الحياة السياسية والحزبية في الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، واستكماله يساهم في طرح جميع الرؤي والمقترحات، للوصول إلى حلول مناسبة تساعد في تخطي جميع القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصري.

وتابع النائب أحمد فتحي، أن جلسات الحوار الوطني سلطت الضوء على الاهتمامات والتحديات التي يواجهها الشباب في مصر، ووفرت لهم منصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، والتي يمكن ترجمتها إلى خطوات عملية لتمكين الشباب، لافتا إلى أن لجنة الشباب ستستمر فى تلقي جميع المشاكل التي تواجه الشباب، لعرضها والعمل على وجود حلول لها.