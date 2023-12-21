نشرت كتائب "القسام" مقطعًا مصورًا لثلاثة أسرى تقول إنّهم قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي، وأشارت إلى "أننا رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم لا زال (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو يصرُّ على قتلهم".

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب "القسام" نشرت مقطعًا مصورًا لثلاثة أسرى إسرائيليين قتلهم الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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