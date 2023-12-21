نائب مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: لا اتفاق بعد بشأن مشروع القرار المتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة

كشف نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود، أنّه "لا اتفاق بعد بشأن مشروع القرار المتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة".
وتواصل الولايات المتحدة عرقلة الدعوة لإطلاق النار في قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي، فيما تواصل دعما لإسرائيل في حربها المتواصلة على قطاع غزة.
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