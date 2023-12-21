نتانياهو: لن نوقف الحرب وسنقاتل حتى النصر وأمام حماس خياران الاستسلام أو الموت

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أننا "لن نوقف الحرب وسنقاتل حتى النصر وأمام حماس خياران الاستسلام أو الموت".
وكانت قد شددت الفصائل الفلسطينية، على أن "هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان".
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