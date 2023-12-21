أبو عبيدة: العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان وهدفه بالقضاء على المقاومة محكوم بالفشل

أشار الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إلى أنّ "العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة".

ولفت في كلمة صوتية إلى أنّه "ما يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة"، موضحًا أنّ "مجاهدينا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة".

وذكر أبو عبيدة أنّه "بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية"، مضيفًا "نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة".