أشار الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، إلى أنّ "العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة".
ولفت في كلمة صوتية إلى أنّه "ما يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة"، موضحًا أنّ "مجاهدينا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة".
وذكر أبو عبيدة أنّه "بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية"، مضيفًا "نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة".
وشدد على أنّ "استهدافاتنا للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني"، لافتًا إلى أنّ "ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز"، مشيرًا إلى أنّ "العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحدا"، وتابع: "العدو لم يترك لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه".
وأعلن أبو عبيدة أنّ "استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى"، مؤكدًا أنّ "هدف العدو بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل"، مشيرًا إلى أنّ "العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان"، مشددًا على "أننا نحيي مقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو خاصة في جبهتي اليمن ولبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو عبيدة: العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان وهدفه بالقضاء على المقاومة محكوم بالفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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