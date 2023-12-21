مؤسسة بهاء وحسناء الحريري أطلقت حملة إنسانية استهدفت دور العجزة

بمناسبة عيد الميلاد المجيد أطلقت مؤسسة بهاء وحسناء الحريري حملة إنسانية استهدفت دور العجزة، وكانت المحطة الأولى من بيت الشيخوخة الأرثذوكسي في مدينة الميناء في طرابلس الى قرابة خمسين مسنّ ومسنّة، حيث الدعم المادي مفقود في ظل الأوضاع الاقتصادية السيّئة وغياب وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 3 سنوات وحتى اليوم، حيث قدّمت المؤسسة مع اقتراب هدايا عدّة بينها ألبسة ولوازم شتوية.

واستكملت الحملة بزيارة الى دار حاملات الطيب في الكورة لنقل البهجة والفرح في ظل ما تعانيه المنطقة ونظرا لما تحتاجه الدار من أدوية طبيّة لـ25 شخصا وقدّمت لهم أيضاً البسة للشتاء وبعض الهدايا الّتي أدخلت البهجة والفرح.