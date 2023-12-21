ميشال متى رئيسا للمجلس العام الماروني لولاية جديدة

عقدت الجمعية العمومية في المجلس العام للجمعيات المارونية اجتماعها في مقرها برئاسة رئيسه ميشال متى، وحضور النائب العام لأبرشية بيروت المارونية المونسنيور إغناطيوس الأسمر، عميد المجلس وديع الخازن، وأعضاء الهيئة التنفيذية.

وأشار المجلس العام الماروني، في بيان، إلى أنه "عملا بنظام المجلس العام للجمعيات المارونية، تمت عملية الانتخاب، وتقدم المهندس ميشال متى بترشيحه وفاز بالتزكية. كما قدم الرئيس لائحة تضم أسماء أعضاء هيئة المكتب الإداري، وفازت بالتزكية لعدم وجود لائحة أخرى منافسة".

ووأعلن أن "اللائحة التي فازت بالتزكية، فهي: المهندس ميشال متى رئيس المجلس العام الماروني، المهندس رولان غسطين نائبا للرئيس، المحامي فادي شلفون أمينا للسر، المهندس أنطوان كويس نائبا لأمين السر، أنطوان رميا أمينا للمال، المهندس نسيب نصر مدققا للحسابات، الدكتور رودولف مطر مديرا للأشغال".

وعلى الأثر، ذكر متى أنه "لا بد من تحية وشكر من صميم القلب، للمونسنيور إغناطيوس الأسمر، ومنه تحية إلى سيادة راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر للثقة التي أولانا إياها. وتحية للوزير الشيخ وديع الخازن عميد المجلس العام الماروني على حضوره. أما الشكر الكبير فهو لجميع الأعضاء على الثقة التي أوليتمونا إياها مجددا، والتي ترتب علينا مسؤوليات تتواءم ورسالة المجلس في هذه المرحلة العصيبة والظروف الصعبة التي يعبرها لبنان".