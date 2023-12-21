شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تنشر إحصائية ضخمة للصواريخ والمسيرات الروسية التي تستهدفها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، فمنذ بدايتها أطلقت روسيا نحو 7400 صاروخ و3700 طائرة مسيرة، على أهداف في أوكرانيا.

وتمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 1600 صاروخ و2900 طائرة مسيرة.

حرب روسيا وأوكرانيا

وأشارت أوكرانيا أن انخفاض معدل إسقاط الصواريخ يرجع إلى استخدام الصواريخ الباليستية الأسرع من الصوت، والتي يصعب ضربها.

هذا بالإضافة إلى حقيقة أن الغرب زود أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة باتريوت في الحرب فقط.

وتلقت أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متقدمة، من الحلفاء الغربيين طوال فترة الغزو، مما سمح لها بإسقاط مزيد من الصواريخ.

الصواريخ والمسيرات الروسية

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من التصدي لغالبية الطائرات المسيرة الروسية، في موجة أخرى من الهجمات التي تم شنها خلال الليل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها دمرت 34 من بين إجمالي 35 طائرة مسيرة عند الاقتراب.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية نشطت في عدة مناطق، بما في ذلك حول العاصمة كييف.

وبعد مرور نحو عامين على بدء الغزو الروسي الشامل، تعلن أوكرانيا حاليًا عن تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة كل ليلة تقريبًا، وتعتمد بشكل كبير في دفاعها على أنظمة الأسلحة الغربية.