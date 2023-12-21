شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الفيتنامية تعتقل مسؤولا كبيرًا في وزارة التجارة.. ماذا فعل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الفيتنامية عن اعتقالها نائب وزير التجارة على خلفية اتهامات بالفساد، في إطار حملة جارية تهدف إلى القضاء على الفساد.

جاء اعتقال دو ثانج هاي على خلفية مزاعم بتلقي رشوة، في إطار تحقيق بالفساد يتعلق بـ "شركة فيت أويل التجارية للسفر والنقل".

الفساد في فيتنام

كانت السلطات الفيتنامية أوقفت في وقت سابق من الشهر الجاري حاكم إقليم "دلتا الميكونج" في إطار ذات التحقيقات.

ويأتي اعتقال نائب وزير التجارة بعد يوم من دعوة الحزب الشيوعي الفيتنامي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، وآخرين بينهم نائب سابق لرئيس الوزراء، بسبب ارتكاب مخالفات تتعلق بالإدارة الرشيدة.

وأوصت لجنة التفتيش المركزية في الحزب باتخاذ إجراءات بعدما كشف تحقيق يتعلق بأداء وزارة الصناعة والتجارة، "مخالفات جسيمة"، بحسب بيان منفصل صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء.

حملة القضاء على الفساد في فيتنام

وتأتي الدعوة إلى اتخاذ هذه الإجراءات في إطار حملة واسعة النطاق للقضاء على الفساد انطلقت في عام 2021، تشمل القطاعين العام والخاص، والتي أوقعت بساسة ورجال صناعة بارزين.

وأثارت الحملة مقارنة مع الصين المجاورة، وهي دولة ذات حزب واحد مثل فيتنام، شهدت عمليات واسعة ضد الفساد.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، اقتربت سيدة أعمال بارزة من الإحالة للقضاء إثر ما تردد عن عملية احتيال أسفرت عن خسارة قيمة 12.5 مليار دولار لبنك محلي.