شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رحاب موسى: الحوار الوطنى أحدث تغيرات على صعيد العمل السياسى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى لعب دورا هاما ومؤثرا فى مشهد الانتخابات الرئاسية الذى رصدناه جميعا، كما إنه ساهم فى خلق حالة من التشاور التى ترسى قواعد التعددية الحزبية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن إحداث تغيرات عديدة على صعيد العمل السياسي والحزبي في مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن الحوار الوطني سيكون له دور مؤثر في كافة الاستحقاقات الدستورية القادمة، ولعل أهمها الانتخابات البرلمانية، خاصة أنه أكد على أن كافة القوى السياسية اجتمعت من أجل إعلاء مصلحة الوطن، مهما اختلفت الرؤى و وجهات النظر تظل مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ولعل مشهد المشاركة الكثيفة من قبل الناخبين ترجمة حقيقية لما فعله الحوار الوطني في البيئة السياسية.

وثمنت المكاسب الذى حققها الحوار الوطني، من خلال اتاحة الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية، وخلق مناح يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي الذى يصب في مصلحة الوطن.