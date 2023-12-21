القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل جديدة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية، قولها إنّه "من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل جديدة"، مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

بدوره، أشار موقع "أكسيوس"، إلى أنّ "المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة لم تتوقف لأنها لم تبدأ فعليًا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الفصائل الفلسطينية، على أن "هناك قرارًا وطنيًا فلسطينيًا بأنّه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان"، على قطاع غزة.