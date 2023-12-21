نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية، قولها إنّه "من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل جديدة"، مع الفصائل الفلسطينية في غزة.
بدوره، أشار موقع "أكسيوس"، إلى أنّ "المفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة لم تتوقف لأنها لم تبدأ فعليًا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الفصائل الفلسطينية، على أن "هناك قرارًا وطنيًا فلسطينيًا بأنّه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان"، على قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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