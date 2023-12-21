شرطة التشيك: أكثر من 15 قتيلًا و24 مصابًا بإطلاق النار في جامعة بوسط براغ

أعلنت الشرطة التشيكية، أنّ أكثر من 15 شخصًا قتلوا في حادث إطلاق النار في جامعة تشارلز في براغ.

وصرّح قائد الشرطة مارتن فوندراسيك للصحافيين أنّ "أكثر من 15 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 24 على الأقل"، بينما أكّد وزير الداخلية فيت راكوشان "عدم وجود مؤشر على أن هذه الجريمة مرتبطة بالإرهاب العالمي".