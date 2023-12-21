إصابات جراء استهداف منزل مواطن بصاروخ موجه من مسيّرة إسرائيلية بمنطقة بين بنت جبيل وعيترون

أُصيب عدد من أفراد عائلة مواطن جراء استهداف منزله بصاروخ موجه من مسيّرة إسرائيلية، في منطقة "خلة فضة" الواقعة بين بنت جبيل وعيترون.
وعملت فرق الاسعاف في "كشافة الرسالة الاسلامية" و"الهيئة الصحية الاسلامية" على نقل المصابين الى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، حيث اجريت لهم الاسعافات اللازمة. وتسببت الغارة بأضرار مادية جسيمة في المنزل.
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