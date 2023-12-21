ديفيد هيل: بعد حرب غزة يجب تطبيق القرار 1701 وجوزاف عون هو رجل المرحلة

أكد السفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد هيل، في حديث للـ"mtv"، أنه "بعد حرب غزة يجب قلب الطاولة على إيران وأذرعها في المنطقة وتطبيق القرار 1701"، لافتاً الى أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون هو رجل المرحلة".

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