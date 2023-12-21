مسيّرة إسرائيلية اطلقت صاروخين موجهين باتجاه "خلة فضة" بين بنت جبيل وعيترون

نفّذت مسيّرة إسرائيلية عدوانًا جويًا عبر إطلاق صاروخين موجهين باتجاه "خلة فضة" الواقعة بين بلدتي بنت جبيل وعيترون، وأحدث انفجارهما دويًا ترددت أصداؤه في ارجاء المنطقة، وتعالت سحب الدخان من المكان المستهدف، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

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