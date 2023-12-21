ماكرون: نعمل بشكل نشط حتى لا تمتد النار نحو حدود إسرائيل مع لبنان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "أننا نعمل بشكل نشط حتى لا تمتد النار نحو حدود إسرائيل مع لبنان".
إلى ذلك، أشار إلى أنّ "تهديد الحوثيين (حركة أنصار الله اليمنية) لحريّة الملاحة البحريّة لا يُمكن التساهل معه"، في وقت تستمر فيه الهجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
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