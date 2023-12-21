أفادت معلومات الـ"mtv"، بأنه "إبتداء من شهر أيار 2024 سيتم إلغاء احتساب فواتير الكهرباء على أساس سعر "صيرفة + 20%" لتصبح وفق سعر الصرف الرسمي الذي يحدّده مصرف لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر "MTV": سيتم إلغاء احتساب فواتير الكهرباء على أساس سعر "صيرفة+20%" إبتداء من أيار 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.