الجيش الإسرائيلي: نعمل بإصرار من أجل إبعاد حزب الله عن الحدود

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، "أننا نعمل بإصرار من أجل إبعاد حزب الله عن الحدود". وحول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أشار إلى أنّ "قواتنا تواصل تعميق العمليات البرية شمالي وجنوبي قطاع غزة"، لافتًا إلى أنّه "لدينا مسؤولية إعادة الأسرى في قطاع غزة"، معتبرًا أنّ "حماس هي المسؤولة عن حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة".

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