"القسام" تعلن استهداف 720 آلية إسرائيلية

وتابع "بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.. نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة".

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة أن الجيش الإسرائيلي "يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012