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"القسام" تعلن استهداف 720 آلية إسرائيلية

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة أن الجيش الإسرائيلي "يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة".

وتابع "ما يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة".

وقال "مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة"


وتابع "بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.. نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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