انت الان تتابع خبر إسرائيل: جنوب لبنان منطقة قتال طالما بقي فيها حزب الله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أذرعي في إيجازه اليومي باللغة العربية "منطقة الجنوب اللبناني منطقة قتال وستبقى كذلك طالما واصل حزب الله الانتشار فيها ويعتدي انطلاقا منها".

كما قال "منذ بداية الحرب يواصل حزب الله جر لبنان وسكان جنوب لبنان إلى منزلقات خطيرة".



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، حذر يوم الأحد الماضي، حزب الله اللبناني في حال رفع التصعيد درجة واحدة إضافية سيكون الرد بـ 5 أضعاف.

وأضاف يوآف غالانت، في حديث مع جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة المطلة: "إذا أراد حزب الله أن يصعد مستوى واحداً، فسنصعد خمسة.. لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضاً".

لكن مع فرار أكثر من 80 ألف إسرائيلي من بلدات وقرى في الشمال، قالت إسرائيل أيضا إنها تريد إبعاد حزب الله عن الحدود تماشيا مع قرار للأمم المتحدة أنهى حرب عام 2006.

ويشن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على إسرائيل منذ اندلاع الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، بينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان بالمدفعية وتشن غارات جوية مما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حزب الله والمدنيين.

