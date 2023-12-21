انت الان تتابع خبر بالصور.. العد والفرز اليدوي بمكتب انتخابات صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً لعملية العد والفرز اليدوي في مكتب انتخابات محافظة صلاح الدين.

وقال مراسل السومرية، إن مكتب انتخابات صلاح الدين انجز 23 محطة للتصويت الخاص من اصل 94 محطة وسيكمل ما تبقى لاحقاً. وأضاف أن هناك تسع محطات للتصويت العام عند الانتهاء من التصويت الخاص سيباشرون بفرزها.

وبدأ العد والفرز اليدوي اليوم الخميس، لأكثر من ألفي محطة من محطات التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، التي فشلت بارسال نتائجها الكترونيا.