شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك.. مقتل أكثر من 15 في إطلاق نار بجامعة براغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشرطة التشيكية، أن أكثر من 15 شخصا قتلوا في إطلاق نار بجامعة براغ اليوم الخميس.

وأشارت إلى العثور على جثة مطلق النار في المنطقة، مبينة أن مطلق النار كان طالبا في كلية الآداب بجامعة تشارلز.

المهاجرون إلى التشيك

من جهة أخرى كان أفاد متحدث باسم الشرطة التشيكية في العاصمة براغ، أن عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال العام الماضي ارتفع بأكثر من الضعف، ليصل إلى 23529 شخصًا.

وبلغ عدد الذين دخلوا البلاد خلال عام 2021، أثناء سريان قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد لبعض الوقت 11170 شخصًا.

وأشارت إلى أنه في العام الماضي، دخل البلاد نحو 21 ألفًا من السوريين الراغبين في السفر إلى أوروبا الغربية.

طلبات لجوء

وفقًا للأعداد التي أعلنتها وزارة الداخلية تقدم 1694 مهاجرًا فقط، من بينهم 50 سوريًا، بطلب لجوء في جمهورية التشيك نفسها.

ولا يتعين على اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا التقدم بطلب للحصول على اللجوء، ولكن يجري منحهم وضع حماية خاص.