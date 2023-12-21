سرايا القدس تنشر مشاهد للطائرة الإسرائيلية المسيرة بعد إسقاطها

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
ياسر رشاد - القاهرة - عرضت سرايا القدس، مقطع فيديو للطائرة الإسرائيلية بدون طيار، التي أسقطتها، خلال أحد العمليات اليوم.
وأضافت القدس عبر حسابها، أن الطائرة من طراز "Sky Racing" رقم 528 - التي أسقطتها سرايا القدس في سماء شمال القطاع .
وكانت المقاومة الفلسطينية نشرت، عبر حسابها مقطع فيديو بعنوان “ رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم” وظهر فيه عدد من الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة، وهم 3 شباب.
وأوضح الفيديو اسم كل شاب من الثلاثة، وفي نهاية الفيديو ظهرت بقعة دماء حمراء على الثلاثة، ثم ظهر جملة “ ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم”.