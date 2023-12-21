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سرايا القدس تنشر مشاهد للطائرة الإسرائيلية المسيرة بعد إسقاطها

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ياسر رشاد - القاهرة - عرضت سرايا القدس، مقطع فيديو للطائرة الإسرائيلية بدون طيار، التي أسقطتها، خلال أحد العمليات اليوم.

وأضافت القدس عبر حسابها، أن الطائرة من طراز "Sky Racing" رقم 528 - التي أسقطتها سرايا القدس في سماء شمال القطاع .

 

وكانت المقاومة الفلسطينية نشرت، عبر حسابها مقطع فيديو بعنوان “ رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم” وظهر فيه عدد من الأسرى الإسرائيليين الموجودين لدى المقاومة، وهم 3 شباب.

 

وأوضح الفيديو اسم كل شاب من الثلاثة، وفي نهاية الفيديو ظهرت بقعة دماء حمراء على الثلاثة، ثم ظهر جملة “ ثلاثتهم قتلوا بسلاح جيشكم”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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