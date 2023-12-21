صحيفة : حماس ترفض عرضا إسرائيليًّا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين مصريين لم تسمّهم اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023 القول، إن حركة حماس رفضت عرضا إسرائيليًّا بإطلاق سراح 40 رهينة مقابل هدنة لأسبوع".

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ويأتي ذلك فيما كان وفد من الحركة على رأسه، رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية ، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وتشير تقديرات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى أنه لن تُبرَم صفقة تبادُل أسرى، قبل كانون الثاني/ يناير المقبل، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 13 في تقرير.

وذكرت القناة أن تل أبيب "مستعدّة لبحث التوصّل لهدنة تتراوح بين أسبوع حتّى اثنين، كجزء من الصفقة" المحتمَلة.

ووفق التقرير، "ستكون إسرائيل على استعداد لتغيير تقييماتها العسكرية داخل غزة، كجزء من الصفقة إذا كانت تتوافق مع الجداول الزمنية للانتقال... إلى المرحلة التالية".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته برفيع المستوى بدون أن تسمّه، القول إن "حماس مصمِّمة على أن إسرائيل ستنهي الحرب مقابل التوصُّل إلى صفقة، وهذا لن يحدث".

المصدر : وكالات