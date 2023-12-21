الصحة العالمية: "رأينا مرضى ينتظرون الموت في شمال غزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

قال منسق فرق الطوارئ الطبية لدى منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، والذي كان جزءاً من بعثة الأمم المتحدة إلى المستشفيات في شمال غزة،إنّ البعثة لم تتمكن من إيجاد مستشفياتٍ تعمل أو حتى غرف عمليات في قطاع غزة.

وتابع خلال حديثه إلى برنامج "ذا وورلد آت وان" على إذاعة بي بي سي 4، أنه "لا يوجد مكانٌ لأيّ امرأةٍ تحتاج إلى عملية ولادةٍ قيصرية، ولا مكان للرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية".

ويقول كيسي "رأينا مرضى ينتظرون الموت، لأنه لم تكن هناك طريقة لعلاجهم، وهو أمرٌ صعب للغاية".