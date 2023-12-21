نجاة أسرة من الموت.. إصابة زوجين و4 أبناء في انقلاب سيارة بطريق الكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب زوجان وأبناؤهما الأربعة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات جنوب الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند بوابة الكريمات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة، ما أسفر عن إصابة حمد لله سليمان ٦٠ سنة، وزوجته سناء علي 47 سنة، و4 أبناء هم كل من: إسراء 25 سنة، ميادة 17 سنة، ملك 15 سنة وسجى 12 سنة جميعهم يقيمون مركز البداري محافظة أسيوط.

تنوعت الإصابات بين اشتباه كسر بالكوع والقدم وكدمات متفرقة بالجسم، ونقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث.