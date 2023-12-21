تحذير من ظاهرة "النينو".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس شتاء 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية التي يشهدها الشتاء.

وأوضحت "غانم" لمصراوي، أن التنبؤات الفصلية للشتاء تشير إلى عدم أختلافه عن الأعوام السابقة وتشابهه مع شتاء العام الماضي من حيث درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من حيث الظواهر الجوية فإن درجات الحرارة المنخفضة والصقيع يؤثروا على المزروعات خاصة في شمال الصعيد، وتساقط الأمطار والثلوج في مرتفعات سانت كاترين، وكميات الأمطار ستتواجد بشكل كبير وأكثر الأماكن تأثرًا بها تكون المناطق الشمالية.

وأشارت غانم، إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذه العام حدة في الظواهر الجوية نتيجة تأثرنا بظاهرة "النينيو"، والتي تتسبب في أنماط مناخية غير معتادة، ولكن فصل الشتاء لن يختلف كثيرًا.

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