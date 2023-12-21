زعمت القناة 13 الإسرائيلية، أنّ "الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة في الجليل الأعلى تسللت من الأراضي اللبنانية". وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، بأن "القبة الحديدية الإسرائيلية أطلقت صاروخًا اعتراضيًا انفجر في أجواء القطاع الأوسط".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرة في الجليل الأعلى تسللت من الأراضي اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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