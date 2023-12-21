أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن "رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون أجرى مباحثات عبر الفيديو الخميس مع نظيره الصيني ليو جينلي"
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، في بيان، أن "براون بحث مع ليو على أهمية العمل معا لإدارة التنافس بين البلدين، وتفادي الخطأ في الحسابات والإبقاء على خطوط التواصل واضحة ومباشرة".
وأشار الى أنه "كرّر أهمية أن ينخرط الجيش الصيني في حوار بالعمق للتقليل من احتمال وقوع سوء تفاهم".
وكانت بكين علّقت هذه المباحثات احتجاجا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي لتايوان حين كانت لا تزال رئيسة لمجلس النواب الأميركي. الا أن الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ اتفقا خلال قمة عقداها الشهر الماضي في سان فرانسيسكو، على استئناف التواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الأميركية: مباحثات عسكرية عالية المستوى بين واشنطن وبكين بعد توقف لعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.