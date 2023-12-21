البيت الأبيض: نعمل مع شركائنا بشأن صيغة مشروع قرار حول غزة في مجلس الأمن

ذكر البيت الأبيض، أنّه "لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن، ونعمل مع شركائنا بشأن صيغة مشروع قرار".

ولفت إلى وجود جديّة "في العمل من أجل العودة إلى هدنة جديدة في غزة، وكانت هناك مفاوضات في هذا الصدد".

وفي وقت سابق، كشف نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود، أنّه "لا اتفاق بعد بشأن مشروع القرار المتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتواصل الولايات المتحدة عرقلة الدعوة لإطلاق النار في قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي، فيما تواصل دعما لإسرائيل في حربها المتواصلة على قطاع غزة.