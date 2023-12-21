القناة 13 الإسرائيلية: لواء غولاني غادر غزة لإعادة تنظيم صفوفه

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "لواء غولاني غادر غزة لإعادة تنظيم صفوفه".

بدورها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "سحب لواء غولاني من غزة بعد 60 يومًا من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة".

وكان قد تردد على مواقع التواصل الاجتماعي اسم لواء غولاني منذ أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكبر عدد من جنوده في يوم واحد منذ بدء العملية البرية في غزة بحي الشجاعية، من بينهم قادة وضباط.

ويعتبر غولاني من أول الألوية التي انضمت للجيش الإسرائيلي ويعد من قوات النخبة لديه.