"القسام": استهدفنا مجموعة من جنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أننا "استهدفنا 3 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خانيونس، واستهدفنا مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة الياسين 105 شمال خانيونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح"

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