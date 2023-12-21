"أ.ف.ب": سلطات فرنسا قررت إغلاق سفارتها في النيجر

قرّرت سلطات فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها"، عقب الانقلاب العسكري أواخر تموز، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصادر دبلوماسية.

وأكدت المصادر أنّه "مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة"، مشيرة الى أن البعثة الفرنسية شرعت في إجراءات "صرف وتعويض" الموظفين المحليين.