قرّرت سلطات فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها"، عقب الانقلاب العسكري أواخر تموز، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصادر دبلوماسية.
وأكدت المصادر أنّه "مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة"، مشيرة الى أن البعثة الفرنسية شرعت في إجراءات "صرف وتعويض" الموظفين المحليين.
كانت هذه تفاصيل خبر "أ.ف.ب": سلطات فرنسا قررت إغلاق سفارتها في النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.