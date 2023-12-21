انت الان تتابع خبر غزة.. حديث أمريكي عن هدنة جديدة في القطاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف البيت الأبيض، الخميس، عن العمل من أجل هدنة جديدة في قطاع غزة.



وقال البيت الابيض، "لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن ونعمل مع شركائنا بشأن صيغة مشروع قرار".

وأضاف "جادون للغاية في العمل من أجل العودة إلى هدنة جديدة في غزة وكانت هناك مفاوضات في هذا الصدد".

وكانت مصادر دبلوماسية قالت، أمس الأربعاء، إنه "جرى تأجيل التصويت على مشروع قرار ب‍مجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات ل‍غزة حتى يوم الخميس".

وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي مفاوضات مكثفة، خلال الأيام القليلة الماضية،، بشأن قرار برعاية عربية للتحفيز على إدخال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، إلى غزة خلال فترة من وقف القتال.