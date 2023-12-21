شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك.. إلغاء رحلات طيران وقطارات بسبب العاصفة "بيا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف معهد الأرصاد الجوية الدنماركي اليوم أن العاصفة "بيا" القوية ضربت ساحل الدنمارك الغربي.

السلطات الدنماركية حذرت السكان من العاصفة المصحوبة برياح تبلغ شدتها قوة الإعصار، ومستويات عالية من المياه.

العواصف في الدنمارك

وأشارت إلى قياس هبات رياح بسرعة 158 كيلومتراً في الساعة بالفعل في قرية (ثيبورون) حوالي 200 كيلومتر شمال الحدود الألمانية- الدنماركية.

وألغيت بعض رحلات الطيران من مطار كوبنهاجن، كما ألغيت رحلات قطارات غربي منطقة يوتلاند.

العاصفة "بيا"

وفي وقت سابق تسبب العاصفة في إلغاء نحو 200 رحلة طيران في مطار سكيبول في العاصمة الهولندية أمستردام، بسبب الرياح الشديدة المصاحبة للعاصفة "بيا" القادمة من شمالي المحيط الأطلسي.

وأكد المطار أن المسافرين يجب أن يستعدوا للتأخيرات، إذ تشير التوقعات إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، ولن يسمح ذلك إلا بتشغيل مدرج واحد بالمطار اعتبارًا من منتصف النهار.