شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وزير روسي سابق 12 عاما.. هذه قصته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتهم تتعلق بالاختلاس والإرهاب، قضت محكمة روسية بسجن الوزير السابق ميخائيل أبيزوف 12 عاما.

كانت السلطات الروسية قبضت عليه في مارس 2019، واتهمت لجنة التحقيق أبيزوف وآخرين بتشكيل جماعة إجرامية واختلاس أربعة مليارات روبل.

سجن الوزير السابق ميخائيل أبيزوف

وقدر الاختلاس بـ (43.36 مليون دولار) من شركتي طاقة تزودان منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا بالكهرباء. ونفى أبيزوف هذه الاتهامات.

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وفي وقت سابق أوضحت لجنة التحقيق أن الجرائم المزعومة، وقعت في الفترة ما بين أبريل 2011 ونوفمبر 2014.

فساد الوزير السابق ميخائيل أبيزوف

بينما جرى تحويل المبلغ المختلس المزعوم خارج البلاد، وقدرت فوربس حينها أن ثروة أبيزوف بلغت 600 مليون دولار في عام 2018.

كان أبيزوف، حليفا للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، وشغل منصب وزير الشؤون الحكومية من 2012 إلى 2018.