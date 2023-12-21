شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تقرر إغلاق سفارتها في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.

وأشارت أنها لم تعد أيضا تؤدي مهامها، عقب الانقلاب العسكري هناك أواخر يوليو الماضي.

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إغلاق السفارة الفرنسية في النيجر

وذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية، إنه "مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة".

ولفتت إلى أن البعثة الفرنسية شرعت في إجراءات "صرف وتعويض" الموظفين المحليين.

الرئيس المخلوع محمد بازوم

الشهر الماضي كان المجلس العسكري في النيجر، كشف أنه أحبط محاولة هروب للرئيس المخلوع محمد بازوم.

وأشارت السلطات الانتقالية، إلى أن بازوم وعائلته، خططوا لقيادة مركبة إلى مشارف العاصمة نيامي ومن ثم ركوب طائرة هليكوبتر تقلهم للجارة نيجيريا، بمساعدة متواطئين من قوات الأمن.

هروب الرئيس المخلوع محمد بازوم

وذكر متحدث عسكري عبر التلفزيون الوطني: "رد الفعل القوي لقوات الدفاع والأمن أحبط هذه الخطة لزعزعة استقرار بلادنا".

ويحتجز الجيش "بازوم" منذ انقلاب نفذه في 26 يوليو، رغم المطالبات الدولية بإطلاق سراحه.

ويعد انقلاب النيجر واحد من خمس انقلابات اجتاحت غرب منطقة الساحل الإفريقي في غضون ثلاث سنوات.