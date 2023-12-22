شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين: 80% من الإعلاميين الذين قتلوا فى العالم خلال 2023 فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن هناك 1200 صحفى فلسطينى بدون مأوى ومنازلهم دمرت في قطاع غزة، وهناك 350 أو أكثر من عائلات الصحفيين استشهدوا باستهداف منازل الصحفيين منهم من استهدفت منازلهم وهم خارج المنزل ومنهم من استشهد هو وعائلته .

وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن استهداف الصحفيين يتم بقرار رسمي واستهداف عائلات الصحفيين هو عقاب للصحفيين، لافتا إلى أن اليوم الأول هو كان الأكثر دموية ضد الصحفيين لإجبار الصحفيين عن التوقف عن العمل .

وأشار ناصر أبو بكر، إلى أن الصحفى الفلسطيني مؤمن بقضيته ورسالته الوطنية ويعرف أنه مهما دفع من ثمن ومهما استهدفت قوات الاحتلال له سيظل يرسل المواد الإعلامية وينقل الحقيقة.

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إلى أن الصحفى الفلسطيني استطاع أن ينتج مواد ويرسلها للمؤسسات الإعلامية وأثرت على الرأي العام وغيرت اتجاهات الرأي العام، ففي بداية الحرب كان العالم يؤيد جرائم الاحتلال ولكن الآن أصبح العالم يدين جرائم الاحتلال.

وقال ناصر أبو بكر، إن أكبر مرة في التاريخ يقتل فيها صحفيين في أقصر فترة زمنية كان في غزة، حيث خلال 76 يوما استشهد حوالى 100 صحفى، و80 % من الصحفيين الذين قتلوا في العالم في عام 2023 فلسطينيين .