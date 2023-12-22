شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" تناقش أسباب تراجع مساحات زراعات القمح الاجتماعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات لمتابعة متابعة جهود الحكومة في إنشاء جهاز مسئول عن مكافحة سوسة النخيل.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها المرتقبة أيضا، التعرف على أسباب عزوف الزراع عن زراعة القمح انخفاض المساحات المزروعة مما ينبئ بزيادة حجم الواردات في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً، وتتابع اللجنة ايضا، منظومة توزيع الأسمدة في ضوء الزراعات القائمة واحتياجات السوق المحلي.

الجدير بالذكر أنه لجنة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أوصت بدراسة مقترح توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الكبيرة مع شرط زراعتها محاصيل استراتيجية تحتاج إليها الدولة مثل القمح، مؤكدة أن توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة يحقق مصلحة الدولة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والتى تستورد الدولة منها كميات كبيرة من الخارج، وطالبت بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.